В Сумах гражданка Китая, которая учится в вузе, и ее парень согласились пройти в больнице 14-дневный обсервационный период. Об этом сказал начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов во время заседания временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации, передает "Укринформ".

По его словам, гражданка Китая вылетела из провинции Хэнань, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Она летела через Германию, где проходила обследование, в "Борисполь", где также был осмотр.

Обследование врачей не подтверждают у этого лица никаких признаков заболевания. Тем не менее, во избежание паники, ей и ее парню, гражданину Турции, предложили пройти 14-дневный обсервационный период в инфекционном отделении 4-й городской больницы города Сумы.

По его словам, иностранцы согласились на обсервацию.

"Их поместили в боксированную палату, где они сегодня находятся в условиях, определенных Министерством здравоохранения Украины", - отметил начальник управления.

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