Марія Матіос отримала книжковий "Оскар" за "Букову землю" [ Редактировать ]
Переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу "Книжка року" у номінації "Сучасна українська проза" стала українська письменниця Марія Матіос із її останнім романом "Букова земля". Книга обсягом 928 сторінок вперше була випущена у вересні 2019 року видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і за 5 місяців витримала вже 3 наклади.
Про це повідомило видавництво на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Як розповіла Матіос, "Букова земля" - це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала 9 років.
За словами видавця Івана Малковича, "Букова земля" - роман-панорама, що охоплює життя 5 буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року. Її герої мають зовсім різний статус - від землеробів до міністрів. Широкою є й географія подій - від маленького хутору Сірук на Буковині та Станиці Луганської на Донбасі до світових столиць - Відня, Будапешта, Варшави та Москви.
Книжковий "Оскар" за "Букову землю" - вже 3-я перемога Марії Матіос у рейтингу "Книжка року". У 2005 році письменниця здобула 1-е місце за повість "Солодка Даруся", а в 2008 році - за сімейну сагу в новелах "Майже ніколи не навпаки".
"Книжка року" - всеукраїнський рейтинг книг, який відбувається щорічно з 2000 року. Переможців у 14 номінаціях визначають експерти.
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