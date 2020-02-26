На Закарпатті ушпиталили двадцять п'ять туристів, які повернулися з туру Європою. У двох пасажирів - виявили підвищену температуру. Цілу ніч вони пробули в обласній інфекційній лікарні. Мар'яна Мартин з новинами із Закарпаття.

Цей туристичний автобус до Закарпатської інфекційної лікарні прибув уночі. 25 туристів більш як тиждень мандрували Європою. Побували і в Італії, а саме на її півночі. Під час проходження контролю на пункті пропуску "Тиса" у пасажирки виявили високу температуру.

"Був терміново додатково визваний медичний персонал для допомоги і в принципі, ми своєчасно спрацювали ізолювали хвору при огляді всіх хворих, ще було виявлено в однієї температуру і вона теж була госпіталізована окремо в ізолятор, були забрані аналізи. Всі були госпіталізовані у обсерваційне відділення тимчасове", - говорить Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

Обох жінок ушпиталили. Інших туристів та прикордонника, який проводив огляд, помістили на обсервацію до цієї ж лікарні. А вже сьогодні по обіді всіх відпустили додому.

За алгоритмом дій, люди з підвищеною температурою мали пройти тест на коронавірус. Лікарі запевняють, у цьому не було потреби. Та й самі тест-системи на Закарпаття прибудуть лише завтра.

"Наразі ми можемо зробити тільки вірусологічні обстеження з метою виключення захворювання на грип А, пандемічний грип і сезонні віруси її стан наразі не відповідає ані клінічним визначенням історії подорожі нам дозволяє тільки припустити бути на сторожі, тобто вона не перебувала безпосередньо в епіцентрі тих подій", - говорить Вікторія Тимчик, головний епідеміолог Закарпатської області.

Додаткові заходи безпеки, а саме обов'язкове вимірювання температури, запровадили на всіх пунктах пропуску Закарпаття. В області готують місця для обсервації у разі виявлення хворих.

"Всі служби скоординовано працюють над тим щоб знизити ризики поширення вірусі на території України, забезпечити максимальний захист людей. Ситуація знаходиться під контролем", - говорить Олексій Гетьманенко, в. о. голови Закарпатської ОДА.

Українців епідеміологи вкотре закликають дотримуватися правил особистої гігієни і не виїжджати до країн, де вже зафіксували коронавірус. А головне - не панікувати!