В українки в Італії діагностували коронавірус. Про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі. 26-річна дівчина приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах недуги, до батьків. Захворіла й звернулася до лікарні. Аналіз показав позитивний результат на Covid-19.

Загалом на коронавірус із грудня у світі заразилося понад 82 тисячі людей, більшість - у Китаї, що став центром поширення хвороби. Від ускладнень померли 2 800 людей, одужали - майже 33 тисячі.

Єврокомісія напередодні розпорядилася розробити план боротьби з недугою - у разі поширення інфекції. Єврочиновники, утім, закликають утриматися від неузгоджених дій, зокрема запровадження прикордонного контролю всередині Шенгенської зони.