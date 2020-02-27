26-річна українка захворіла на коронавірус [ Редактировать ]
В українки в Італії діагностували коронавірус. Про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі. 26-річна дівчина приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах недуги, до батьків. Захворіла й звернулася до лікарні. Аналіз показав позитивний результат на Covid-19.
Загалом на коронавірус із грудня у світі заразилося понад 82 тисячі людей, більшість - у Китаї, що став центром поширення хвороби. Від ускладнень померли 2 800 людей, одужали - майже 33 тисячі.
Єврокомісія напередодні розпорядилася розробити план боротьби з недугою - у разі поширення інфекції. Єврочиновники, утім, закликають утриматися від неузгоджених дій, зокрема запровадження прикордонного контролю всередині Шенгенської зони.
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