Війна у Сирії: від російських авіаударів продовжують гинути марні люди [ Редактировать ]
Щонайменше 4 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів російських ВПС по сирійській провінції Ідліб. За даними ЗМІ, Росія й далі бомбардує тамтешні населені пункти, щоб допомогти війську Асада збільшити контроль в так званій Ідлібській зоні деескалації - на північному заході країни.
Протистоїть урядовим силам у регіоні турецька армія. За останню добу в боях полягли двоє її вояків, ще двоє поранені. У відповідь Анкара знищила понад сотню сирійських військовиків.
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