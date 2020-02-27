Щонайменше 4 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів російських ВПС по сирійській провінції Ідліб. За даними ЗМІ, Росія й далі бомбардує тамтешні населені пункти, щоб допомогти війську Асада збільшити контроль в так званій Ідлібській зоні деескалації - на північному заході країни.

Протистоїть урядовим силам у регіоні турецька армія. За останню добу в боях полягли двоє її вояків, ще двоє поранені. У відповідь Анкара знищила понад сотню сирійських військовиків.