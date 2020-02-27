Кейт Міддлтон продемонструвала спортивні навички на показових тренуваннях [ Редактировать ]
Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон показала свій спортивний хист на доброчинному заході в Олімпійському парку Лондона - там зібралися родини юних атлетів.
Герцогиня Кембриджська завітала до спорткомплексу в елегантному зеленому костюмі та кросівках. Коли їй запропонували узяти участь у показових тренуваннях, радо погодилася. Хоча досвідченим спортсменам жінка таки поступилася, але загалом продемонструвала непогані фізичні дані.
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