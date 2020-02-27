Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон показала свій спортивний хист на доброчинному заході в Олімпійському парку Лондона - там зібралися родини юних атлетів.

Герцогиня Кембриджська завітала до спорткомплексу в елегантному зеленому костюмі та кросівках. Коли їй запропонували узяти участь у показових тренуваннях, радо погодилася. Хоча досвідченим спортсменам жінка таки поступилася, але загалом продемонструвала непогані фізичні дані.