В одном из сел Тальновского района Черкасской области случилось происшествие. Известно, что пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, брат стрелка обратился в полицию и заявил, что он ему угрожал оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги.

"Злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении. Учитывая то, что по селу ходит вооруженный пьяный мужчина, личный состав Тальновского отделения полиции был поднят по тревоге", - говорится в сообщении.

Стрелка искали кинологи со служебными собаками и спецназовцы. Его нашли через сутки.

Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.