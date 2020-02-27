Под Черкассами устроили стрельбу из автомата [ Редактировать ]
В одном из сел Тальновского района Черкасской области случилось происшествие. Известно, что пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как сообщается, брат стрелка обратился в полицию и заявил, что он ему угрожал оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги.
"Злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении. Учитывая то, что по селу ходит вооруженный пьяный мужчина, личный состав Тальновского отделения полиции был поднят по тревоге", - говорится в сообщении.
Стрелка искали кинологи со служебными собаками и спецназовцы. Его нашли через сутки.
Полиция открыла уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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