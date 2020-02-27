Припинити окупацію Криму та звільнити всіх українських бранців закликали Росію Сполучені Штати. Заяву очільника Держдепартаменту США Майка Помпео оприлюднили на сайті відомства з нагоди шостої річниці анексії півострова.

Помпео наголосив: Крим - це Україна. І попри всі спроби Кремля узаконити захоплення півострова, далі цитата: "Світ ніколи не забуде неспровоковану агресію Росії проти України". Він також запевнив, що санкції триватимуть, допоки Київ повністю не відновить контроль над Кримом та Донбасом.