США закликали Росію припинити окупацію Криму [ Редактировать ]
Припинити окупацію Криму та звільнити всіх українських бранців закликали Росію Сполучені Штати. Заяву очільника Держдепартаменту США Майка Помпео оприлюднили на сайті відомства з нагоди шостої річниці анексії півострова.
Помпео наголосив: Крим - це Україна. І попри всі спроби Кремля узаконити захоплення півострова, далі цитата: "Світ ніколи не забуде неспровоковану агресію Росії проти України". Він також запевнив, що санкції триватимуть, допоки Київ повністю не відновить контроль над Кримом та Донбасом.
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