Курс валют на 28 февраля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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