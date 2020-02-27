Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.