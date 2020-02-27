Каміння та димові шашки: у Жмеринській міській раді зірвали сесію [ Редактировать ]
Каміння та димові шашки у Жмеринській міській раді. Сьогодні туди намагалися прорватися невідомі.
До зали, де відбувалася сесія, зловмнисників не пустили правоохоронці. За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало восьмеро поліцейських і четверо нападників. Одинадцятьох людей затримано. Імовірно, спроба зірвати сесію пов'язана з розглядом питання про позбавлення міського голови Юрія Світлака повноважень, і організували її - як припускають у ЗМІ - його опоненти.
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