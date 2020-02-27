Каміння та димові шашки у Жмеринській міській раді. Сьогодні туди намагалися прорватися невідомі.

До зали, де відбувалася сесія, зловмнисників не пустили правоохоронці. За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало восьмеро поліцейських і четверо нападників. Одинадцятьох людей затримано. Імовірно, спроба зірвати сесію пов'язана з розглядом питання про позбавлення міського голови Юрія Світлака повноважень, і організували її - як припускають у ЗМІ - його опоненти.