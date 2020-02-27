Бюджетна і політична війна точаться в США навколо боротьби із короновірусом. Конгресмени начебто і згодні надати кілька мільярдів доларів, але висувають одну умову, яка Трампа відверто розгнівала. Яку саме? І яку нехитру пораду "як не захворіти" дав людям американський президент? Дмитро Анопченко докладніше із Вашингтона.

У складних ситуаціях Америка не шкодує грошей, і попросити з бюджету суму з дев'ятьма нулями, для адміністрації справа звична. Ось і зараз: на боротьбу коронавірусом Білий дім додатково вимагає астрономічні кошти. Та Дональд Трамп каже, що самі конгресмени готові надати навіть більше, ніж він зажадав.

"Ми готові витратити стільки, скільки необхідно. Запросили 2 з половиною мільярди. Деякі республіканці хочуть дати удвічі більше, а деякі демократи - учетверо - тобто вісім з половиною мільярдів", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Трамп зізнається: від фінансування не відмовиться, мовляв, що більше, то ліпше.

"Хочуть дати нам ще грошей? Так ми їх візьмемо. Що більше матимемо, то більше зусиль зможемо докласти. Та поки що ми чудово справляємося".

Серед нових обмежень, які Сполучені Штати можуть запровадити і про які оголосив Трамп: у разі необхідності Америка закриє авіасполучення з тими країнами, де ситуація буде особливо складною. Скажімо, з Італією або з Південною Кореєю. Але рішення про це ухвалюватимуть по ситуації.

Трамп також визнав, що коронавірус ударить по американській економіці, позначиться на ВВП, що головні біржові індекси вже зараз ненайкращі. Але прогнозує: восени ситуація швидко відновиться, бо економіка - зростає, та й рівень безробіття рекордно низький.

Але всі ці переможні заяви - лише горішня частина айсберга. Коли тут, у конгресі, дійшло до діла, то з'ясувалося, що все не так просто. Тобто гроші законодавці дати готові, із цим ніхто не жартуватиме. Утім, висунули одну умову. Але яку.

Міністру охорони здоров'я, якого запросили на слухання в комітет із асигнувань Палати представників, конгресмени-демократи запропонували взяти частину суми для боротьби з коронавірусом з тих грошей, які Дональд Трамп цього року хоче витратити на зведення "великої мексиканської стіни". І главі відомства довелося відразу сказати - "не думаю, що Білий дім, на це погодиться".

Звести значну частину муру ще до осінніх виборів - для Трампа принципово. У його планах на 2020 - збудувати огорожу щонайменше на семистах кілометрах кордону. І оскільки грошей на це конгрес не давав, Трамп "позичив" майде 4 мільярди у військовому бюджеті. Для цього Пентагону навіть урізати програму закупівель нових винищувачів довелося. То ж відмовитися від мрії не зможе і не захоче, навіть якщо конгресмени вимагатимуть "прив'язати" боротьбу з вірусом до скорочення витрат на стіну.

Тож навіть навколо коронавірусу все одно очікується політична боротьба. Хоча гра ця і небезпечна для всіх, зі здоров'ям нації не жартують. Якщо щось станеться, а конгресмени гроші через політику затримували - американці їх миттєво засудять. Так само це і Трампу загрожує падінням рейтингу, якщо до скандалу дійде.

Сам президент сподівається, що все обійдеться і це лише погрози. А ще дав пораду жителям країни, як не захворіти. І це миттєво стало приводом для жартів, адже Трамп вірить, що аби не заразитися достатньо "мити руки і не хапатися за все, що під руки потрапляє".

"Як ви, напевно, чули, я в будь-якому випадку часто це роблю, і вам слід мити руки, стежити за чистотою. Не обов'язково хапатися за кожен поручень, якщо тільки в цьому немає необхідності. Ось тиждень тому до мене підійшла людина, із якою ми давно не бачилися. Обійняв мене, поцілував. Я запитав: "Ти окей?" Він каже: "Ні. У мене страшна температура і страшна застуда". І він обіймає і цілує мене. Я вибачився і швидко вийшов помити руки".