Випадків зараження коронавірусом в Україні немає. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Втім, Covid-19 виявили в українки в Італії. Відомо, що дівчина працює в Ломбардії. Ще четверо наших громадян захворіли на круїзному лайнері Diamond Princess. А ось в евакуйованих з Уханя, які перебувають у Нових Санжарах - небезпечної інфекції не виявили. Якщо її сьогодні не знайдуть і в медпрацівників санаторію - карантин не подовжать.

"Проблем зі станом здоров'я немає, температури немає. Симптомів, які б свідчили про гострі респіраторні захворювання, також немає. Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує змінювати терміни інкубаційного періоду. Саме там в експертів накопичена вся ця інформація і вони перепровіряють всі ці дослідження, які можуть з'являтися", - повідомив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.