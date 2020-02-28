На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув, одного поранено внаслідок бойових дій на Сході країни. Загалом, минулої доби армійці зафіксували 6 порушень режиму тиші з боку ворога.
Бойовики атакували українські позиції із забороненої Мінськом зброї. Під вогонь окупантів потрапили захисники Новомихайлівки, Красногорівки, Новотошківського та Оріхового. Сьогодні вдосвіта російські окупаційні війська обстріляли захисників Водяного. За поточну добу втрат немає.
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