Саудівська Аравія обмежує відвідини мусульманських святинь [ Редактировать ]
Через коронавірус Саудівська Аравія заборонила прощу до Мекки та Медини. Тимчасові заходи з протидії поширення хвороби передбачають обмеження на відвідини найбільших мусульманських святинь, а також табу на в'їзд до держави туристам із країн, де є інфіковані Covid-19.
У самій Саудівській Аравії випадків зараження не виявлено. Щороку на хадж до святих місць прибувають близько 7,5 мільйонів прочан.
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