Через коронавірус Саудівська Аравія заборонила прощу до Мекки та Медини. Тимчасові заходи з протидії поширення хвороби передбачають обмеження на відвідини найбільших мусульманських святинь, а також табу на в'їзд до держави туристам із країн, де є інфіковані Covid-19.

У самій Саудівській Аравії випадків зараження не виявлено. Щороку на хадж до святих місць прибувають близько 7,5 мільйонів прочан.