Швейцарському селу загрожує десятирічна евакуація через звалище зброї [ Редактировать ]
Живуть, як на пороховій діжці. Швейцарському селу загрожує евакуація на понад 10 років через давні склади зі зброєю. Міністерство оборони визначило, що сховище часів Другої світової становить загрозу для жителів. Воно вже спричинило трагедію у 1947 році. Внаслідок часткової детонації тоді загинуло 9 людей.
Нині ж на час робіт зі знешкодження - місцевим пропонують виїхати з домівок. Щоправда, коли і як провести розмінування, влада ще не вирішила. Один із запропонованих варіантів - просто поховати вибухівку під камінням.
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