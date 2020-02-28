Собака, банка с супом и подоконник: что забывали в общественном транспорте в прошлом году [ Редактировать ]
В 2019 году в наземном коммунальном транспорте пассажиры забыли 1927 вещей. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
"Чаще всего в транспорте теряли разного типа карты, папки с документами и сумки. Из необычных вещей - собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий и подоконники", - говорится в сообщении.
Теряли также ключи. В последний раз, чтобы найти их, даже снимали трамвай с маршрута в депо и разбирали часть салона, рассказали в компании.
В "Киевпастрансе" отмечают, что если вы вдруг забыли определенную вещь в транспорте, необходимо сразу же сообщить об этом, связавшись с контакт-центром по номеру +38 044 528 30 11 или написав в Facebook-мессенджер компании.
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