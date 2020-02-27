В среду, 26 февраля, в Киеве школьники начали ездить на общественном транспорте с помощью новых ученических билетов. Теперь они у них электронные, и все что нужно для бесплатной поездки – это приложить ученический к валидатору или турникету. Об этом сообщает "Информатор".

На данный момент в Киеве напечатали 28 тысяч ученических билетов нового формата, которые уже раздали школьникам, начиная со 2 класса. Подготовка к введению новых ученических проходила на протяжении нескольких месяцев. Школьники должны были предоставить фото на документ и базовую информацию о себе, а родители, в свою очередь, должны были дать согласие на это.

С электронным ученическим билетом школьники могут бесплатно пользоваться метрополитеном и наземным общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем, фуникулером и электричкой). Количество поездок не ограничено.

"Кроме этого, в дальнейшем школьники смогут пользоваться и другими услугами ученического билета. В частности, им будет доступен электронный кабинет, где будет отображаться школьный дневник и журнал с оценками. Также у них будет доступ к учебным материалам, библиотеке и столичным театрам", - говорится в сообщении.

Оформить ученический е-билет абсолютно бесплатно можно в Личном кабинете киевлянина, а подтвердить заявку должно учебное заведение. Эта процедура занимает несколько недель. В случае, если ученик потеряет или повредит карточку, приобрести новую можно за 90 гривен.

Уже в ближайшее время во все столичные учебные заведения поступит детальная информация о том, что нужно для оформления такого документа и каким образом нужно предоставлять необходимую информацию.

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