У пасажирів аеропортів "Бориспіль" та "Київ", які прибувають прямими рейсами з Італії - почали перевіряти температуру. А від сьогодні вимірюватимуть її і в тих, хто прямує до країни автівками. Таке розпорядження уряду. Наразі в Італії на консульському обліку перебувають понад 15 тисяч українців.

Усього наших громадян в Італії, за неофіційними даними, близько двох мільйонів. Інфікованих коронавірусом серед них - немає. Але через спалах недуги генконсульство України в Мілані припиняє приймати громадян та видавати документи. У разі надзвичайної ситуації радять телефонувати на гарячу лінію відомства або писати на електронну пошту.

"Ми прийняли рішення про те, що ті. Хто прямують прямими літаками з усіх країн, в яких зафіксовані випадки захворювання, вони будуть перевірятися в тому самому режимі, в якому перевірялися рейси всього азійського напрямку, тобто посиляться заходи безпеки", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

"Пункт пропуску для автомобілів Тиса, який сполучений поблизу міста Чоп Закарпатської області, там впровадять температурну перевірку усіх транспортних засобів і пасажирів для виявлення осіб з симптомами коронавірусу", - говорить Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України.