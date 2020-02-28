Саудівська Аравія заборонила хадж до Мекки та Медини [ Редактировать ]
Через коронавірус Саудівська Аравія заборонила прощу до Мекки та Медини, а також запровадила табу на в'їзд до держави туристам із країн, де є інфіковані.
У самій Саудівській Аравії випадків зараження не виявлено. Щороку на хадж до святих місць прибувають близько семи з половиною мільйонів прочан.
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