Щороку на хадж до святих місць прибувають близько семи з половиною мільйонів прочан

Через коронавірус Саудівська Аравія заборонила прощу до Мекки та Медини, а також запровадила табу на в'їзд до держави туристам із країн, де є інфіковані.

У самій Саудівській Аравії випадків зараження не виявлено. Щороку на хадж до святих місць прибувають близько семи з половиною мільйонів прочан.