В Ізраїлі кількість інфікованих COVID-19 зросла до чотирьох. Вірус виявили у дружини зараженого раніше ізраїльтянина, який тиждень тому повернувся з Італії. Обох ізолювали.

Крім того задля профілактики на карантин відправлять майже півтисячі ізраїльських військових. Серед них - ті, які останнім часом побували за кордоном, зокрема, в Італії.

А також контактували із зараженими громадянами Південної Кореї, які були в Ізраїлі минулого тижня.