Коронавірус COVID-19: Ізраїль відправив на карантин 500 військових [ Редактировать ]
В Ізраїлі кількість інфікованих COVID-19 зросла до чотирьох. Вірус виявили у дружини зараженого раніше ізраїльтянина, який тиждень тому повернувся з Італії. Обох ізолювали.
Крім того задля профілактики на карантин відправлять майже півтисячі ізраїльських військових. Серед них - ті, які останнім часом побували за кордоном, зокрема, в Італії.
А також контактували із зараженими громадянами Південної Кореї, які були в Ізраїлі минулого тижня.
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