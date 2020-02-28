Вони ще не всі вміють ходити, але плавають і пірнають майже як професійні спортсмени. У Рівному відбулися міжнародні змагання з плавання серед немовлят. Зібралося майже дві сотні учасників. Найменшому два місяці, найстаршому - три роки. За першість приїхали поборотись малюки з Туреччини та Греції. Як змагаються спортсмени у підгузках - розповість Сніжана Сидорук.

У воді учасники змагань з мамами і татами. Захарові лише два місяці. Він наймолодший учасник. Малюк займається плаванням більшу половину свого життя. Це його перші змагання.

"Із місяця ми почали займатися. Спочатку у ванній вдома, з тренером індивідуальні заняття, а вже зараз - в басейні. Він в нас хлопчик такий крупний, то в ванні йому вже мало місця" - говорить Тетяна Поцелуйко, мама учасника змагань.

На змагання до Рівного приїхали малюки зі всієї України та з-за кордону. Орестісу рік. Приїхав з батьками з острова Міконос, що у Греції. Для участі у змаганнях подолав майже дві тисячі кілометрів. Тепер ось - долає дистанції у басейні.

"Переклад з грецької: я дуже пишаюся своїм сином. І дуже радий з того, що мій хлопчик плаває з раннього віку. Я не вмію плавати, хоча ми живемо на острові, посеред моря. Я особисто лише милуюся хвилями з берега", - говорить Димитріос Гковінас, тато учасника змагань із Греції.

А це вже досвідчений спортсмен. Домініку - два. Плаває майже з народження.

"Він зараз сам вміє пливати, басейн перепливає, вміє пірнати 15-20 секунд під водою, достає палочки, стрибає з бортиків" - говорить Оксана Чорна, мама учасника змагань.

Головне завдання спортсменів - допливти самотужки від інструктора до мами. Час та відстань підраховує журі. Кажуть, оцінювати таких маленьких спортсменів - справа не з легких.

"В майбутньому можливо хтось з них буде нашим олімпійським чемпіоном, чого ми бажаєм усім. Але в першу чергу вони вже переможці, тому що вони загартовують свій організм, вони стають кращими, сильнішими, витривалішими і самостійними, навіть в такому віці", - говорить Людмила Шеремет, член журі, чемпіонка та рекордсменка України з плавання.

Всього на чемпіонат з плавання "діти води" зібралися майже двісті крихітних спортсменів - від двох місяців до трьох років. Змагалися у різних категоріях: хто протримається найдовше під водою, подолає найдовшу дистанцію та кращий дует мами з дитиною.

"Важко змагання від трьох місяців до трьох років в принципі назвати змаганнями. Щоби вони показали свої вміння свої досягнення, свої результати і насправді кожен учасник вже є переможцем", - говорить Юлія Собуцька, організатор міжнародних змагань з малючкового плавання.

Змагання з малючкового плавання у Рівному організатори планують проводити і надалі. В задумі - об'єднати у водному спорті ще більше немовлят з усього світу.