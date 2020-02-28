В Одесі підозрюваний у вбивстві погрожував суддям гранатою [ Редактировать ]
В Одесі підсудний погрожував підірвати себе разом із суддям та іншими присутніми в залі. Інцидент стався в Приморському суді під час чергового розгляду справи про вбивство.
Обвинувачений витягнув з пакета гранату, висмикнув чеку і погрожував її підірвати. Частину людей із зали вдалося вивести. На перемовини прибули керівник поліції Одещини та обласний прокурор.
Підозрюваний у вбивстві просив особистої зустрічі з прокурором Одеської області Максимом Вихором, оскільки розгляд його справи затягується і вже триває три роки. Через годину переговорів чоловік все ж віддав гранату в обмін на обіцянку, - об'єктивно розслідувати його справу.
"Він повідомив що непричетний до вказаного злочину. Вимагає звільнити негайно його з під варти і відпустити до дому. Крім того повідомив, що три роки не бачив родину і дуже хоче побачити свою дружину. Його буде тимчасово переведено до ізолятору тимчасового тримання з СІЗО. Сьогодні буде відкрите службове розслідування за фактом: яким чином вибухонебезпечний предмет або муляж був пронесений до зали суду", - говорить Олег Бех, керівник ГУ Національної поліції в Одеській області.
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