Дело Гандзюк: названы сроки экстрадиции Левина [ Редактировать ]
Алексея Левина, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, экстрагируют в Украину через 7-12 дней. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Михаил Величко.
Адвокат также рассказ, что они не подавали апелляцию на заключение болгарского суда.
"Апелляцию не подали", - сказал он РБК-Украина.
Напомним, что ранее полиция рассказала, что они идентифицировали Левина по отпечаткам пальцев.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
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