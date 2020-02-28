Алексея Левина, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, экстрагируют в Украину через 7-12 дней. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Михаил Величко.

Адвокат также рассказ, что они не подавали апелляцию на заключение болгарского суда.

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"Апелляцию не подали", - сказал он РБК-Украина.

Напомним, что ранее полиция рассказала, что они идентифицировали Левина по отпечаткам пальцев.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.