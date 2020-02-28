Уже понад 50 країн світу офіційно підтвердили випадки зараження коронавірусом. Зокрема і в сусідній Білорусі. Туди інфекція потрапила з Ірану. Найнебезпечніший для України, певно, спалах в Італії, зважаючи на те, скільки там наших співвітчизників.

Що роблять інші держави для захисту своїх громадян? Та як там примудрилися підчепити вірус навіть топові політики? Про це - далі - Анна Філь.

Цього тижня коронавірус став по-справжньому глобальною проблемою.

"Ми зіткнулися з кризою, епідемія - не за горами", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Німеччина вже на порозі епідемії коронавірусу. Це підтверджують нові випадки зараження.

Висновок для всіх країн - світ зараз просто не готовий.

Інфікованих немає хіба в Антарктиді. Вірус уже на всіх континентах. Він дістався до п'ятдесяти чотирьох країн. Подекуди позитивні тести навіть у тих, хто за кордон не виїжджав. І ситуація змінюється навіть не щодня, щогодини.

Уперше Китай уже не рекордсмен за темпами поширення хвороби. Наздоганяє - Південна Корея. Інфікованих там - понад півтори тисячі.

"Місцеві не виходять надвір. На базарах, наприклад, порожньо. Ми проводимо знезараження, щоб люди почувалися безпечніше", - говорить Гвак Бу Сун, працівниця дезінфекційної служби.

Найгірша ситуація - в місті Тегу.

"У нас зараз більше підтверджених випадків, ніж у Сеулі. Це може бути другий Ухань", - говорить Сео Дон Мін, житель міста Тегу.

Звідти почала ширитися епідемія. Вірус виявили в учасниці релігійної секти. Жінка двічі відмовлялася здавати аналізи, нині перевіряють усіх її "братів і сестер" по вірі, а їх понад дві тисячі. Тим часом у самому місті Тегу - люди шикуються в кілометрові черги по маски, у шпиталях - нема кому доглядати пацієнтів.

"Нам критично бракує медичного персоналу. Терміново потрібні медсестри. Я щиро прошу добровольців допомогти місту", - говорить Квон Йон Джин, мер Тегу.

Спалах епідемії і на Близькому Сході. Уперше Саудівська Аравія обмежила доступ до Мекки й Медіни для прочан із країн, де зафіксували коронавірус. Чи скасують традиційний хадж - він цього року наприкінці липня - ще не відомо.

А за смертністю лідер у регіоні - Іран. Офіційно летальних випадків понад два десятки. Та є підозри, що тамтешній уряд приховує реальні цифри. Бо ж навіть можновладців вірус не оминув. COVID-19 підхопили віцепрезидент і кілька депутатів! Ось на цій пресконференції заступник міністра охорони здоров'я заперечує, що в країні епідемія. Хоча вочевидь, сам почувається зле. Чому? Пояснює наступного дня.

"Я заразився коронавірусом, вчора мене лихоманило. Ось зараз - у самоізоляції, лікуюся. Почуваюся непогано", - говорить Ірадж Харірчі, заступник міністра охорони здоров'я Ірану.

Президент Монголії відсьогодні теж на карантині. Після одноденного візиту в Китай. До речі, у Піднебесну він повіз допомогу - 30 тисяч баранів.

А ось цей чоловік у захисній масці - губернатор італійської провінції Ломбардія - Аттіліо Фонтана. Він на добровільному двотижневому карантині, бо в його помічниці діагностували коронавірус.

"Сподіваюся, у найближчі дні ми візьмемо під контроль поширення вірусу і повернемося до звичного життя", - говорить Аттіліо Фонтана, губернатор Ломбардії.

Італія нині головний "хворий" Європи. 11 міст на карантині. Це "червоні зони", в'їзд і виїзд із них - заборонений. Та місцеві кажуть - домовитися з карабінерами на пропускних пунктах можна "по-людськи", пояснивши, що їдеш у сусіднє село до родичів. І уряд передусім застерігає не так від вірусу, як від паніки.

"Ми що, хочемо перетворити Італію на лазарет? Причин для цього немає і, сподіваюся, не буде", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.

Та й чимало італійців - не втрачають безтурботності. І коронавірусом не надто переймаються.

"Я щойно бачив цікаву картину. Жінка на вулиці докоряла дідусеві, мовляв, нащо йому маска. Доводила, що сенсу її вдягати однаково немає".

"Як на мене, тут у Мілані надто вже нагнітають. Зачиняти все... Навіщо?".

Із Китаєм не порівняти. Там боротьба з вірусом на всіх фронтах. У хімікатах потопають цілі міста. Ось, приміром, 11-мільйонний Тяньцзін. Хворих тут лише 135. Та на вулицях порожньо, не працюють торговельні центри і ресторани. Прибулих з-за кордону чи з інших міст поміщають на карантин. У таку ситуацію потрапила й українка Катерина - вона навчається у Китаї.

"Мне не разрешают выходить из дома, я сижу две недели в четырех стенах, и мне запрещено выходить. Внизу стоят камеры и трое проверяющих, они не выпускают меня. У меня есть контакт полиции, которая мне пишет каждый день и спрашивает: какая у вас температура тела, как вы себя чувствуете? Никуда не выходите", - говорить Катерина Салтикова, українська студентка в Китаї.

Китай, Південна Корея та Італія. Ці країни - лідери за поширенням коронавірусу. До речі, саме з туристичної Італії активніше вірус пішов гуляти Європою. Один італієць привіз COVID-19 на Тенеріфе. Готель, в якому зупинився - тепер на двотижневому карантині. Усі гості - у золотій клітці. Безкоштовно запивають делікатеси шампанським і засмагають біля басейнів.

А у Валенсії ситуація - готовий сценарій комедії! Там під замком... бордель! Дівчата разом із клієнтами на 14 днів в ізоляції, бо в однієї з "працівниць" тест на вірус виявився позитивним. Дім розпусти в оточенні поліції, а закінчення карантину з нетерпінням чекають дружини клієнтів.

Українців загалом заразилося п'ятеро. Усі за кордоном. Один випадок - у Неаполі. Ще четверо наших співвітчизників - це екіпаж сумнозвісного лайнера "Даймонд Принцес". Одна українка вже одужала, троє - ще в лікарнях. На батьківщину повертатися наміру не мають. У вітчизняному МЗС кажуть: нові евакуації поки що не планують.

"У України вже є досвід евакуації наших співвітчизників з території китайської народної республіки. Але по кожній конкретній ситуації буде розглядатися питання безпосередньо", - говорить Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України.

А от самотужки повернутися на батьківщину - не так вже й легко. А надто з Китаю.

"Я тоже думала чтобы поехать домой, но сейчас вот смотрю что уже билетов по адекватной цене нет. То есть очень многие компании закрыли рейсы из Китая. И очень дорого сейчас ехать в Украину. Поэтому я точно не поеду", - говорить Катерина Салтикова, українська студентка в Китаї.

Чимало де у світі просто не раді гостям із Піднебесної. Разом із коронавірусом шириться вірус ксенофобії!

"Усі на світі хвороби прийшли з Китаю!"

"Кажуть, усіх китайців треба на два тижні на карантин закривати".

А ось на цьому відео на китаянку напали у нью-йоркському метро просто тому що вона в масці. Тож людству зараз треба берегтися не так від COVID-19, як від його побічних ефектів. Один з яких - втрата людяності та гідності.