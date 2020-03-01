По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на конец января увеличилась до 67 млрд грн, что на 3,9 млрд грн (или на 6%) больше, чем месяцем ранее (63,1 млрд грн).

По состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды – 22,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами – 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 5,5 млрд грн.

При этом почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года возросли по сравнению с январем 2019-го.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Согласно его результатам, у 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Кроме того, 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля возросла по сравнению с опросами КМИС ноября – декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

По данным Госстата, средний размер платежки за "коммуналку" вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

А власть продолжает кормить украинцев завтраками по поводу предстоящего снижения тарифов на оплату услуг ЖКХ… Газ уже подешевел, как утверждает премьер Гончарук.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"