В Украине в воскресенье 1 марта праздную Масленицу. В преддверии Великого поста хочется сделать вкусные блины и насладиться таким прекрасным праздником.

Мы предлагаем вам необычный рецепт блинчиков, которые так легко приготовить. Эти блины не нужно переворачивать, и они готовятся за несколько минут.

Ингридиенты:

250 г манной крупы

40 г пшеничной муки

2 ст.л сахара

Щепотку соли

1 чайную ложку с дрожжей

500 г воды

2 чайных ложки разрыхлителя

Как приготовить:

В миске соединяем все для теста, кроме разрыхлителя. Все размешиваем блендером или венчиком. Накрываем и даем тесту отдохнуть 30 минут. После этого добавляем разрыхлитель и начинаем печь. На маленьком огне нагреваем сковородку и добавляем тесто. Жарим с одной стороны.

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