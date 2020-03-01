Масленица 2020: лучший рецепт блинов, которые не нужно переворачивать [ Редактировать ]
В Украине в воскресенье 1 марта праздную Масленицу. В преддверии Великого поста хочется сделать вкусные блины и насладиться таким прекрасным праздником.
Мы предлагаем вам необычный рецепт блинчиков, которые так легко приготовить. Эти блины не нужно переворачивать, и они готовятся за несколько минут.
Ингридиенты:
- 250 г манной крупы
- 40 г пшеничной муки
- 2 ст.л сахара
- Щепотку соли
- 1 чайную ложку с дрожжей
- 500 г воды
- 2 чайных ложки разрыхлителя
Как приготовить:
В миске соединяем все для теста, кроме разрыхлителя. Все размешиваем блендером или венчиком. Накрываем и даем тесту отдохнуть 30 минут. После этого добавляем разрыхлитель и начинаем печь. На маленьком огне нагреваем сковородку и добавляем тесто. Жарим с одной стороны.
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