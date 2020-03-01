В Сирии при попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета SU-24 режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Армия Асада сбила турецкий беспилотник над сирийским городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.

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Агентство SANA сообщило, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 истребителя Су-24 режима Асада. Пилотам истребителей удалось катапультироваться.

Ранее Турция объявила о новой военной операции в Сирии. Военная операция - это ответ на удар сирийских правительственных сил по военнослужащим Вооруженных сил Турции в провинции Идлиб.

Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.