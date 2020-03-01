Турция сбила два истребителя режима Асада [ Редактировать ]
В Сирии при попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета SU-24 режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Армия Асада сбила турецкий беспилотник над сирийским городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.
Агентство SANA сообщило, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 истребителя Су-24 режима Асада. Пилотам истребителей удалось катапультироваться.
Ранее Турция объявила о новой военной операции в Сирии. Военная операция - это ответ на удар сирийских правительственных сил по военнослужащим Вооруженных сил Турции в провинции Идлиб.
Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли жилой квартал.
по теме
Турция открыла границы в Европу для беженцев из Сирии - Reuters
Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу
В Сирии погибли 29 турецких солдат
Также известно, что 36 человек получили ранения
Турция объявила о новой военной операции в Сирии
В воскресенье, 1 марта, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении военной операции
Полуобнаженная Ратаковски поразила откровенным нарядом
Знаменитая модель Эмили Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом