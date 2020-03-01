Турция объявила о новой военной операции в Сирии [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 марта, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении военной операции в Сирии под названием "Щит весны". Об этом сообщает "Анадола"
Министр сообщил, что военная операция - это ответ на удар сирийских правительственных сил по военнослужащим Вооруженных сил Турции в провинции Идлиб.
"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. Турция основывается на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, атакующие расположения турецких военных", - заявил он.
С начала операции они уничтожили 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки и гаубицы, 3 системы противовоздушной обороны, 1 беспилотник, а также были нейтрализованы 2212 солдата режима Асада.
Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли жилой квартал.
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