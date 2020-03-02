Туреччина оголосила операцію "Весняний щит" у Сирії. В Анкарі називають це відповіддю на авіаудар по позиціях турецьких військових, який минулого тижня забрав життя 36 вояків.

Водночас у командуванні уточнили - Туреччина не має на меті збройного протистояння з Росією у Сирії. А своїм завданням вважає запобігати злочинам режиму Башара Асада.

Турецькі збройні сили вже зруйнували військовий аеродром проурядових сирійських сил в Алеппо, збили два винищувачі, а також захопили й утримують місто Саракіб у провінції Ідліб.