Кабул не звільнятиме полонених талібів до початку переговорів із "Талібаном", - про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані. Мовляв, уряд не брав на себе таких зобов'язань, а США не мали повноважень вносити цей пункт в угоду.

Нагадаємо, два дні тому США та ісламістський рух "Талібан" уклали мирний договір, який має покласти край 18-річній війні в Афганістані. Серед іншого передбачено обмін полоненими. До 10 березня афганська влада має відпустити п'ять тисяч талібів - в обмін на тисячу бранців, яких утримують ісламісти.