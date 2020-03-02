В Афганістані провалилися переговори про обмін полоненими [ Редактировать ]
Кабул не звільнятиме полонених талібів до початку переговорів із "Талібаном", - про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані. Мовляв, уряд не брав на себе таких зобов'язань, а США не мали повноважень вносити цей пункт в угоду.
Нагадаємо, два дні тому США та ісламістський рух "Талібан" уклали мирний договір, який має покласти край 18-річній війні в Афганістані. Серед іншого передбачено обмін полоненими. До 10 березня афганська влада має відпустити п'ять тисяч талібів - в обмін на тисячу бранців, яких утримують ісламісти.
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