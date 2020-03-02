У NASA оголосили про додатковий відбір астронавтів для подорожей на Місяць і Марс. Заявки прийматимуть до кінця березня. Наразі в активі агенції - з півсотні своїх астронавтів.

Серед вимог для нових членів команди: наявність американського громадянства, ступінь магістра з точних або природничих наук та щонайменше 2 роки відповідного професійного досвіду, або, як мінімум, тисяча годин керування реактивними літаками.