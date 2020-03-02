NASA набирає астронавтів для подорожей на Місяць і Марс [ Редактировать ]
У NASA оголосили про додатковий відбір астронавтів для подорожей на Місяць і Марс. Заявки прийматимуть до кінця березня. Наразі в активі агенції - з півсотні своїх астронавтів.
Серед вимог для нових членів команди: наявність американського громадянства, ступінь магістра з точних або природничих наук та щонайменше 2 роки відповідного професійного досвіду, або, як мінімум, тисяча годин керування реактивними літаками.
по теме
Повний місяць освітив небо над Акрополем
За даними НАСА, нині Місяць у перигеї - тобто, у найближчій до Землі точці своєї орбіти - виглядає більшим, ніж завжди
Ілону Маску виділять землю для будівництва космічних кораблів Starship
Лос-Анджелес видасть американській компанії SpaceX дозвіл на довгострокову оренду землі під будівництво космічних кораблів Starship
Майбутнє поруч: Японія запустить місію для дослідження супутників Марса
Апарат відправлять у лютому 2024 року. Він сяде на поверхні Фобоса і Деймоса, збере щонайменше 10 грамів ґрунту, і доправить зразки на Землю
NASA готує дослідження Сонця
"Солар орбітер" запустили в космос із мису Канаверал у США
NASA запустить зонд до Сонця
"Солар орбітер" запустили в космос із мису Канаверал у США. Апарат летить за траєкторією, завдяки якій можна дізнатися більше про полюси Сонця