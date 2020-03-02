У православных христиан начался Великий пост [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, у православных христиан начался Великий пост. Это самый строгий и длительный пост. Он продолжается 50 дней и завершается Пасхой, которую в 2020 году будут отмечать 19 апреля.
Известно, что Великий пост длится шесть недель - четырехдесятницу в честь сорока дней, которые Иисус Христос провел в пустыне, и Страстную седмицу, посвященную последним дням земной жизни, смерти и погребению Христа.
Во время поста люди придерживаются строгих ограничений в еде. Однако, представители церкви подчеркивают, что его цель, прежде всего, в осознании собственных грехов и покаянии.
Особенно строг пост в первую и последнюю недели. На Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресенье разрешается рыба. Ограничения могут не соблюдать дети, беременные и кормящие женщины, а также те, которые имеют проблемы со здоровьем.
Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году. А также, сколько выходных будет в стране в марте 2020 года.
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