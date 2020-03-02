В понедельник, 2 марта, в аэропорту "Боисполь", терминал F пришлось эвакуировать. Причиной стало обнаружение предмета, который мог представлять опасность. Об этом рассказал один из пассажиров аэропорта, передает портал avianews.com.

После к аэровокзальному комплексу подъехали машины полиции. Пассажирам сообщили, что находку обнаружили на входе в терминал во время первого контроля на авиационную безопасность.

В пресс-службе аэропорта подтвердили данную информацию, отметив, что подозрение не подтвердилось. После проверки терминал F возобновил работу.

"Сейчас на входе во все терминалы аэропорта Борисполь проводится контроль всех входящих людей с использованием рамок металлодетекторов и интроскопов для ручной клади и багажа", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что во Львове пассажиры самолета устроили побоище на борту. А также пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета.