В аэропорту "Борисполь" экстренно эвакуировали пассажиров [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в аэропорту "Боисполь", терминал F пришлось эвакуировать. Причиной стало обнаружение предмета, который мог представлять опасность. Об этом рассказал один из пассажиров аэропорта, передает портал avianews.com.
После к аэровокзальному комплексу подъехали машины полиции. Пассажирам сообщили, что находку обнаружили на входе в терминал во время первого контроля на авиационную безопасность.
В пресс-службе аэропорта подтвердили данную информацию, отметив, что подозрение не подтвердилось. После проверки терминал F возобновил работу.
"Сейчас на входе во все терминалы аэропорта Борисполь проводится контроль всех входящих людей с использованием рамок металлодетекторов и интроскопов для ручной клади и багажа", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что во Львове пассажиры самолета устроили побоище на борту. А также пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета.
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