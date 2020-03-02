Прем'єр-міністр України прозвітував за роботу Кабміну взимку [ Редактировать ]
Коронавірус, готовність лікарень та енергоефективність. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прозвітував за роботу Кабміну взимку. Каже у відставку не збирається. Більше розповість Галина Якушко.
8 ранку. Журналістів позапланово запрошують до Кабінету Міністрів. Прем'єр - міністр України Олексій Гончарук дає прес - конференцію. В інтернеті ширяться чутки - очільника уряду збираються усунути з посади. Вже за годину під будівлею кабміну черга з кореспондентів.
Гончарук каже, журналістів зібрав аби відзвітувати за зимовий період. Чому не повідомив про прес-конференцію заздалегідь - не пояснює. Хизується: за його каденції рівень споживання енергоресурсів зменшився, порівняно з минулими роками. А у лютому платіжки стали рекордно низькими. Пощастило звісно з теплою зимою, але сприяє і уряд. За словами його керівника, газ здешевшав, майже 4 тис гривень за тисячу кубометрів. Прем'єр обіцяє: деякі комунальні підприємства вже найближчим часом знизять платіжку на 40 відсотків. Які саме - не розголошує. Гончарук підсумує: попрацював добре, тож куди йому з прем'єрського крісла.
"Я жодних заяв на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно в нас будуть із цього приводу консультьації з президентом і з парламентом. Станом на сьогодні, я більше нічого коментувати не хочу", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр - міністр України.
Корона вірусу в Україні немає. На підтвердження цих слів прем'єр запрошує на прес-конференцію лікаря.
Лікарі провели вже 8 тестів на наявність коронавірусу. Останні у Києві, Івано-Франківській області та Кропивницькому. Жодна з підозр не підтвердилася. Зараз на дослідженні перебувають аналізи ще чотирьох хворих: трьох іноземців з Києва та мешканки Чернівців, яка повернулася з Італії. На в'їзді до України продовжують перевіряти температуру. До корона вірусу лікарні готові - в країні майже 12 тисяч ліжок та дві з половиною тисячі боксів. Щодо лікарів - фахівець від уряду не каже нічого. Не відомо, чи дотримають вони "клятву Гіппократа", чи відмовляться приймати ймовірних хворих, як це зробили медики у Львові.
"Всі чітко розуміють якщо в нас буде поширюватися спалах як будуть залучатися відділення інтенсивної терапії з інчих відділень не обовязково з інфекційних відділень. ми сьогодні маємо забезпеченість апаратами для штучної вентиляції легень на ліжко. Це доволі високий показник", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
Крім того, у четвер збігає термін обсервації пацієнтів, які прибули з Китаю до Нових Санжарів. Чи забезпечать евакуйованим безпечний доїзд додому, чи знову почнуться протистояння - питання відкрите.
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