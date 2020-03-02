Вдруге за тиждень викрав маршрутку юнак у Рівному. Машину 16-річний хлопець поцупив напередодні увечері. Катався по Рівному кілька годин, встиг навіть заправитися. Коли патрульні зупинили викрадача, виявилося, це той самий школяр, який уже возив містом пасажирів на краденій маршрутці.

Правоохоронцям парубок пояснив: у "рейс" вийшов, бо хотів покататися. Неповнолітнього порушника не затримували, поки тривало розслідування. Отож юнак наважився повторити злочин. Пасажирів, щоправда, цього разу вже не брав. Наразі поліцейські клопотатимуть про цілодобовий домашній арешт для підлітка. Йому загрожує вісім років в'язниці. Хлопець разом з батьками живе у селі неподалік Рівного. Сусіди кажуть, родина незаможна, машини не має. А от захоплення автомобілями у Степана - ще з дитинства. Він мріє стати водієм.

"- Стьопа, розкажи, в скільки років ти перший раз маршрутку вкрав? - В вісім років. - Скільки пасажирів було? - Тридцять. - Як ти до педалів доставав ногами? Довго їздив? - Да. - Давали гроші за проєзд чи як? - Да. - Нічо не питали? - Нє".