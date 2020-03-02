Одним кандидатом менше. У США Піт Буттеджадж несподівано залишив президентську гонку. Кому перейдуть його голоси? Чиї позиції він тепер зміцнив? Дмитро Анопченко розбирався, хто із політиків від цього у виграші.

"Темна конячка" американських перегонів Піт Буттеджадж - він взявся наче нізвідки. Колишній мер невеликого містечка в Індіані, перший в історії Америки кандидат-гей. Поруч з іншими претендентами він видавався яскравим, нестандартним, людяним і точно значно молодшим, ніж традиційні участники кампанії, "політичні пенсіонери", яким за 70, а то і під 80 років. І суспільний запит на нові обличчя відгукнувся підтримкою, на яку ані суперники, ані навіть він сам не розраховував. Перемога на так званих кокусах в штаті Айова. Потім друге місце на праймеріз в Нью-Гемпширі, після якої "просто Піта", як він сам просить себе називати, розуміючи, що прізвища не вимовити, почали вважати серйозним претендентом, з яким варто рахуватися.

І ось напередодні заява, якої від Піта Буттеджаджа ніхто не очікував. На мітингу в рідному місті, де і почалася його кар'єра, політик сказав - "ухвалив важке рішення припинити президентську кампанію". Але при цьому толком не пояснив своє дивне рішення. Подивіться, як це було.

"Я більше не буду намагатися стати кандидатом від демократів на президентських виборах, але зроблю все можливе, щоб з січня у нас був новий президент-демократ. На даному етапі мені найкраще відійти в сторону, щоб зберегти єдність парті", - говорить Піт Буттеджадж, екс-кандидат в президенти США.

Що сталося? До чого тут єдність? Хто умовив або натиснув, змусивши залишити гонку, адже Піт розумів, що навряд чи переможе, але завжди стверджував, що піде до кінця. Чіткої відповіді поки що немає, а інтерв'ю, де міг би внести ясність кандидат не дає. А ось що вже зрозуміло хто від цього виграв. Джо Байден.

Серед політоголов і журналістів, які висвітлюють президентську кампанію, більшість впевнені - саме до Байдена перетечуть голоси Піта. З'явилися і припущення, що саме колишній віце-президент нібито Піта і вмовив, запевняючи, що той все одно до фіналу не вийде; але інакше може перемогти Берні Сандерс, а це розколе Демократичну партію, як перемога Трампа країну розколола. Що ж стосується самого Байдена, то він поки що в рейтингах підтримки четвертий-п'ятий, але тепер може різко рванути наверх.

Відверто про це висловився і Дональд Трамп, як зазвичай в твіттері.

"Піт Буттеджадж ВИБУВ. Всі його голоси в "супервівторок" підуть сонному Джо Байдену. Дуже вдалий час. Це ПО-СПРАВЖНЬОМУ початок того, що демократи виводять Берні з гри - НІЯКОГО ВИСУВАННЯ, ЗНОВУ".

І всі тепер чекають результатів цього самого "супервівторка" - третього березня, коли делегатів для національного з'їзду партії, які в свою чергу виберуть єдиного кандидата в президенти від демократів, мають обрати відразу в 14 штатах і на одній заморської території США. І перемога цього дня, для будь-якого кандидата, що залишився, означатиме дуже багато.