На заседании Рады назначат новых министров - СМИ [ Редактировать ]
В среду, 4 февраля, в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, где назначат четырех министров и создадут должность вице-премьера по вопросам промышленности. Об этом сообщает источник в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".
Как сообщил собеседник, депутаты уволят министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики.
"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".
Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.
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