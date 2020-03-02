В среду, 4 февраля, в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, где назначат четырех министров и создадут должность вице-премьера по вопросам промышленности. Об этом сообщает источник в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

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Как сообщил собеседник, депутаты уволят министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики.

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.