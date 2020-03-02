Стрілянина на Львівщині. Посеред вулиці вбили 22-річну дівчину. Запобігти цьому намагався чоловік, який проїжджав повз. Утім, лише зазнав поранення. Подробиці з'ясувала Христина Гашенко.

Стрілянина сталася поблизу житлових будинків у Пустомитах. 22-річну дівчину вбили пострілом у голову. Врятувати її медикам не вдалося. Запобігти трагедії намагався водій, який зупинився, щоб допомогти. Він зазнав поранення. Чоловіка прооперували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Утім, життю водія нічого не загрожує.

"Надана хірургічна допомога з приводу вогнепального поранення грудної клітини мяких тканих без проникнення в грудну порожнину, навіть враховуючи, що сама рана є досить велика не задіяні, Богу дякувати, житєво важливі органи", - говорить Іван Лобай, директор однієї з лікарень Львівщини.

Передувала стралянині суперечка. Дівчина сварилася з підозрюваним і кликала на допомогу. Спочатку пролунав один постріл. Коли ж водій спробував викликати поліцію - зловмисник вистрілив і в нього.

Із місця злочину підозрюваний втік на мікроавтобусі. За кілька годин правоохоронці знайшли авто неподалік у лісосмузі. На Львівщині ввели спецоперацію "Сирена".

Зараз правоохоронці перевіряють усі підозрілі авто на в'їзді та виїзді зі Львова.

"Проводиться у Львівській області план сирена. Покажіть ваші документи, будь ласка".

Поліція припускає - стріляв 56-річний житель Харківщини. Чому саме в цьому місці - з'ясовують. Адже мешканці будинків, де сталася стрілянина, ані підозрюваного, ані вбитої дівчини раніше не бачили.

"Я її взагалі не бачив, ні по фотографіях бачив в інтернеті. Ні його ні її. Тим більше з Яворова я здивувався що так далеко і тут", - говорить Павло, житель Пустомит.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства, а також замаху на вбивство. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження зловмисника телефонувати на 102", - говорить Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНП у Львівській області.

Підозрюваний може бути озброєний, тож правоохоронці закликають бути пильними.