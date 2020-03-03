Сьогодні у США так званий супервівторок. У більшості штатів пройдуть попередні вибори, голосування врешті визначить головних кандидатів на пост президента країни. Утім, обирати можуть лише зареєстровані громадяни. Як виборюють своє право на волевиявлення ті, кому доводиться жити на вулиці? Дивіться далі у сюжеті.

Останні чотири роки Дона Вальдес і не думала про вибори. Її донька захворіла, тож жінка стала опікуном двох онуків. Та маючи лише підробіток, врешті не змогла сплачувати оренду житла.

"Мені було дуже страшно. Я лежала на підлозі і просто плакала. Витратила все заощаджене. І боялася втратити ще й дітей. Ми мешкали у притулку, де щодня треба було бронювати місце для сну", - говорить Дона Вальдес.

Таких, як Дона, лише у Сан-Франциско понад вісім тисяч. І це офіційно. Реальна ж кількість безхатьків може бути в рази більша. Люди опиняються на вулиці з різних причин. Попри все, багатьох нині об'єднує спільна мета - проголосувати на президентських виборах. Майк живе у Сан-Франциско останні 30 років і голосує щоразу.

"Це привілей, а не звичайна формальність. Один голос може нічого і не важить, але ж нас багато! І разом ми можемо вплинути на результат", - говорить безхатько Майк.

Зареєструватися для голосування безхатькам Сан-Франциско допомагають, зокрема, волонтери. У цій церкві "жителі вулиць" отримують ваучери на обід і місце для сну. Працівники пропонують людям заповнити документи, поки вони стоять у черзі.

"Ці люди виявилися живим наслідком невдалої політики уряду. А тому мають висловити свою позицію на виборах. Так працює демократія. Якщо ми не зможемо допомогти їм у цьому, то влада так і ходитиме по замкненому колу невдач", - говорить Бен Лінтшінгер, менеджер благодійної організації.

Такої ж думки і Дона Вальдес. Вона вірить, що її голос допоможе привести до влади людей, які врешті вирішать проблеми, через які постраждала вона сама.

"Усе починається з політики. Раніше я ніколи не замислювалася над цим. Але коли побачила, що робить теперішній президент, подумала - я мушу піти на вибори. Кожен голос має значення", - говорить Дона Вальдес.

Третього березня у США - так званий супервівторок. Цього дня у більшості штатів проводять попередні вибори, тому це голосування вважають основним. Фінальний тур президентських перегонів відбудеться у листопаді.