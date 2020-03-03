В Україні можуть зникнути майже 800 міст і селищ та сотні районів. Це передбачає новий закон, який має повністю перекроїти адміністративно-територіальний устрій в країні. Документ може незабаром розглянути парламент. Які наслідки це матиме? І якою буде нова карта України? - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Система адміністративно-територіального устрою дісталась Україні у спадок від СРСР. І схематично зараз має такий вигляд: області, райони, міста, селища й села. А ще, селища міського типу - категорія, якої в Конституції взагалі немає. Законопроект авторства Кабміну пропонує повністю новий поділ країни.

"Головні зміни стосуються регламентації відношення того чи іншого населеного пункту до певної адміністративного-територіальної одиниці. До категорії міста може бути віднесений населений пункт, який має не менше, ніж 20 тисяч населення, який має розвинену транспортну, соціальну інфраструктуру, а також приміщення для розміщення територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування", - говорить Василь Кедик, політолог.

Із п'ятнадцяти міст на Прикарпатті таким вимогам нині відповідає тільки третина - Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Надвірна й Долина. Решта десять після ухвалення закону перетворяться на селища.

"Снятин, Рогатин, Болехів, Яремче - можна говорити про пониження статусу. Але важко уявити, що такі історичні міста, які мали магдебурзьке право, що вони втратять свій статус міста. Законопроект потрібно доопрацювати", - говорить Андрій Деркач, регіональний консультант із юридичних питань Регіонального відділення Асоціації міст України.

Ми в Галичі, колишній столиці одного з найбільших давньоруських князівств, галицько-волинського. А от і його найвідоміший правитель - Данило Галицький. Могутній король Русі і сьогодні приваблює в місто туристів.

Місто, яке дало назву цілому регіону, теж може втратити свій статус. Нині в Галичі проживають приблизно сім тисяч людей. Міський голова каже - це завдасть непоправного удару насамперед по культурній та інвестиційній сферах. І неабияк загальмує розвиток міста.

"Якщо буде селище, трудно вижити, щоб він мав розвиток культурний, чи соціально-економічний.ті доходи які є в місті, вони так і залишаться. Але якщо селище, ми не будемо спроможні тут забезпечувати надавати послуги нормальні. Крім того, наведу приклад коли ми їдемо за кордон маємо партнерів - якщо ми скажемо селище, ніхто не схоче з нами навіть говорити", - говорить Орест Трачик, міський голова Галича.

Загалом із мапи України зникнуть 797 міст і селищ. Торкнуться зміни й сільських районів. Вони, за проектом, мають складатися з об'єднаних територіальних громад з чисельністю щонайменше 150 тисяч населення. Через таке укрупнення кількість сільських районів може зменшитися вдвічі. Міста обласного значення урядовці теж планують прибрати.

"Згідно норм цього проекту закону передбачається, що такого поняття, як міст обласного значення не буде передбачено. виникає питання, як буде формуватися представництво міста обласного значення в такій районній раді. І наскільки така рада зможе представляти інтереси", - говорить Андрій Деркач, регіональний консультант із юридичних питань Регіонального відділення Асоціації міст України.

В Асоціації міст кажуть - закон про адміністративно-територіальний устрій Україні однозначно потрібен. Але його необхідно доопрацювати.