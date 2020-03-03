Во время протестов в Новых Санжарах участвовала женщина, которая рассказала, почему она бросала камни. Об этом она сообщила в интервью Pavlovsky News.

"Подозрение мне вручили. И я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за маты. Что учителя видели. Это я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно. И было бы еще такое – все равно выходила бы и протестовала", – сказала она.

Женщина рассказа, что она искала своего сына, когда полиция начала разгонять людей.

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"Мы женщины, мы же не можем полицию осилить. Мы взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. Это так сделают может, словно в автобусы. Но в автобусы я не бросала", – отметила жительница Новых Санжар.

Женщина рассказала, что боялась за своих детей, что они могут заразиться. Ей вручили подозрение за хулиганство и ей грозит штраф.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.