Росія причетна до військових злочинів у Сирії. Про це йдеться у доповіді Міжнародної незалежної слідчої комісії, що працює під егідою ООН.

На думку експертів, у період з 11 липня 2019 року по 10 січня 2020 - російська військова авіація кілька разів завдавала сліпих ударів по зонах, де перебували мирні жителі. Як наслідок загинули та були поранені десятки мирних жителів, а кілька об'єктів цивільної інфраструктури - зокрема ринки та лікарні - зазнали руйнувань. У фінальній частині доповіді члени комісії закликали сторони конфлікту в Сирії провести самостійні розслідування, а міжнародну спільноту вжити заходів для того, щоб поліпшити захист мирного населення.

"Ми маємо обґрунтовані підстави вважати, що це були російські літаки з російськими пілотами. Також ми упевнені, що в цих окремих випадках російські ВПС не направляли атаки на конкретні військові об'єкти. Це був військовий злочин, хаотичний напад на цивільне населення. Ще один злочин, скоєний Москвою - це умисний терор населення, що змушує його покидати свої території та вирушати на пошуки притулку. Таку ситуацію ми зараз бачимо, наприклад, в Ідлібі", - говорить Хані Магаллі, член міжнародної незалежної слідчої комісії по Сирії", - говорить Хані Магаллі, член міжнародної незалежної слідчої комісії по Сирії.