Коронавірус вперше виявили в Україні [ Редактировать ]
В Україні зафіксовано людину, інфіковану коронавірусом. Перший випадок недуги виявили у Чернівцях. Там перевірили на наявність COVID-19 українця, який повернувся з Італії - тести показали позитивний результат. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Вчора я говорив, що в нас є чотири зареєстрованих випадки з підозрою, сьогодні ця підозра підтверджена в однієї людини, всі матеріали і зразки передані до вірусологічної лабораторії ВООЗ, випадок зареєстрований в Україні, і ми почали працювати з контактними особами з якими контактувала ця людина. Контактних осіб не багато, про всіх них відомо місцевим епідеміологам", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
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