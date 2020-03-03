В Україні зафіксовано людину, інфіковану коронавірусом. Перший випадок недуги виявили у Чернівцях. Там перевірили на наявність COVID-19 українця, який повернувся з Італії - тести показали позитивний результат. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Вчора я говорив, що в нас є чотири зареєстрованих випадки з підозрою, сьогодні ця підозра підтверджена в однієї людини, всі матеріали і зразки передані до вірусологічної лабораторії ВООЗ, випадок зареєстрований в Україні, і ми почали працювати з контактними особами з якими контактувала ця людина. Контактних осіб не багато, про всіх них відомо місцевим епідеміологам", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.