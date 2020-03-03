Туреччина продовжує військову операцію "Весняний щит" у провінції Ідліб. Міністерство оборони країни повідомило, що їхні військові збили черговий літак збройних сил режиму Асада, знищили 23 одиниці військової техніки і склад зі зброєю.

Сирійці натомість поцілили у турецький безпілотник.

Ескалація на північному заході Сирії триває понад три тижні. Армія Асада за підтримки Росії встановила контроль над містом Алеппо. 28 лютого сирійські підрозділи атакували турецький конвой - загинуло 35 солдатів. Загалом, від початку операції "Весняний щит", яка стартувала 1 березня, турецька сторона знищила 35 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТРів, 9 складів боєприпасів та знешкодила понад 2,5 тисячі вояків проурядових асадівських збройних формувань.