В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні відсутністю тест-систем на коронавірус - Юрій Бойко [ Редактировать ]
У Верховній Раді далеко не всі обранці згодні з тим, що українська медицина готова протистояти коронавірусу.
У "Слузі народу" запевняють: палати для ймовірних інфікованих та спеціалістів-вірусологів МОЗ підготував. Натомість, нардепи з інших політичних сил наголошують на необізнаності громадян на тему вірусу. Не можуть політики дійти згоди й у тому - чи вистачає у вітчизняних лікарнях тестів на атипову пневмонію.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції Опозиційна платформа - За життя":
Для того, щоб в Україні не було паніки з боку можливої епідемії - потрібні конкретні дії, а не гучні заяви урядовців. І головне - розібратись, чи є дійсно ця загроза, а для цього треба мати тести на той самий коронавірус, про який так багато кажуть.
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":
Для боротьби з можливим проникненням інфекції в Україну, на сьогоднішній день підготовлено 2,5 тисячі спеціалізованих палат для людей, які в першу чергу будуть госпіталізовані. Якщо в них буде виявлено вірус - сформовані і підготовлені спеціальними тренінгами лікарі сімейної медицини, лікарі-епідеміологи.
Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":
Я маю знати, де сьогодні людям з коронавірусом можуть надати необхідну медичну допомогу. Це мають знати всі. У кожній області має бути інформація - яка лікарня оснащена, захист лікарів для допомоги хворих, де є апарати для штучної вентиляції легень.
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