У Верховній Раді далеко не всі обранці згодні з тим, що українська медицина готова протистояти коронавірусу.

У "Слузі народу" запевняють: палати для ймовірних інфікованих та спеціалістів-вірусологів МОЗ підготував. Натомість, нардепи з інших політичних сил наголошують на необізнаності громадян на тему вірусу. Не можуть політики дійти згоди й у тому - чи вистачає у вітчизняних лікарнях тестів на атипову пневмонію.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції Опозиційна платформа - За життя":

Для того, щоб в Україні не було паніки з боку можливої епідемії - потрібні конкретні дії, а не гучні заяви урядовців. І головне - розібратись, чи є дійсно ця загроза, а для цього треба мати тести на той самий коронавірус, про який так багато кажуть.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Для боротьби з можливим проникненням інфекції в Україну, на сьогоднішній день підготовлено 2,5 тисячі спеціалізованих палат для людей, які в першу чергу будуть госпіталізовані. Якщо в них буде виявлено вірус - сформовані і підготовлені спеціальними тренінгами лікарі сімейної медицини, лікарі-епідеміологи.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":