Під цілодобовий арешт помістили працівника ТЦ "Барабашово", який гасив вогонь у торговельному центрі. Нагадаємо, днями там відбулися масові заворушення. Невідомі в балаклавах зі зброєю намагалися відтіснити підприємців й демонтувати вхідну арку. Місце звільняють для будівництва дороги через ринок. Правоохоронці оголосили підозри і тим, хто прийшов на ринок зі зброєю, і підприємцям, які оборонялися.

Сергій Мезенцев відповідає за охорону торговельного центру "Барабашово". Розповідає - минулого четверга, коли був на робочому місці, дізнався, що біля входу з'явилися невідомі зі зброєю. Побіг туди і впізнав у жінці, яку б'ють люди з кийками, свою колегу.

"Я попытался в эту толпу броситься, чтобы ее оттуда извлечь, в этот момент меня начали отталкивать, использовали против меня газовый баллончик вплотную, залив мне лицо", - розповідає Сергій Мезенцев, заступник керівника об'єднаного департаменту охорони ПАТ "Концерн АВЕК і Ко".

Коли ж невідомі підпалили арку, Сергій викликав пожежників і першим кинувся на боротьбу з вогнем.

"Я схватил этот огнетушитель, и я с этого шланга начал тушить основание арки. Последствия могли быть очень жесткие", - говорить Сергій Мезенцев, заступник керівника об'єднаного департаменту охорони ПАТ "Концерн АВЕК і Ко".

Тоді правоохоронці роззброїли й затримали 55 людей. Наступного дня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знайшла поліція й Сергія - його викликали до райвідділку, вручили підозру щодо участі у масових безладах. Йому суд призначив цілодобовий арешт.

"Йому закидають активну участь у масових безпорядках. Саме, дії з вогнегасником, який чомусь вважають зброєю, яку він начебто заздалегідь приніс з собою для використання та для участі в масових заворушеннях. Підозра, яка була пред'явлена, вона повністю є необґрунтованою, незаконною. Він виконував свої трудові обов'язки, намагався будь-яким чином допомогти і жінці, яку фактично вбивали, намагався загасити полум'я, щоб не сталося пожежі до приїзду відповідних служб. Навіть немає потерпілих від дій Сергія", - наголосив Олег Атісков, адвокат.

Найближчим часом прокуратура планує вручити підозри щодо участі в масових безладах ще кільком підприємцям, які тоді боронили вхід до торговельного центру.

"За участю у масових заворушеннях ідентифіковано ще ряд осіб, наразі встановлюється їх місцезнаходження для проведення слідчих та процесуальних дій", - повідомив Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області.

Підприємців торговельного центру обурює така логіка правоохоронців:

"Почему 51 отморозок получил спокойный социальный детский сон. Т.е. им прокуратура предъявила, что они должны дома спать с 22 до 6 часов утра. А те, кто защищал себя, и те, кто защищали меня, - они, получается, должны вручить им пидозры. Пидозры в чем? В чем виноват человек, который пытается защитить женщину, которую убивают у него на глазах?!", - обурена Ірина Денисова, підприємець ТЦ "Барабашово".

Люди кажуть - домагатимуться справедливості й не допустять переслідувань активістів із торговельного центру.