В Италии за день от коронавируса скончались 27 человек [ Редактировать ]
Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек. Об этом говорится в данных Управления гражданской защиты страны.
Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.
Всего, по состоянию на 18:00 3 марта, коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Ломбардии - 1326.
По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.
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