На острові Ява прокинувся вулкан [ Редактировать ]
Вулкан Мерапі прокинувся на острові Ява. Напередодні над ним здійнявся у небо шести-кілометровий стовп вулканічного попелу й диму. Місцеві жителі чули гуркіт, а села в радіусі 10 кілометрів притрусило сірим пилом.
Людям наказали не наближатися до вулкана, адже з кратера може витікати лава. Припинив роботу найближчий міжнародний аеропорт за 40 кілометрів від вогняної гори. Мерапі - найактивніший вулкан в Індонезії. 2010 внаслідок його виверження загинули триста людей.
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