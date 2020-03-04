Вулкан Мерапі прокинувся на острові Ява. Напередодні над ним здійнявся у небо шести-кілометровий стовп вулканічного попелу й диму. Місцеві жителі чули гуркіт, а села в радіусі 10 кілометрів притрусило сірим пилом.

Людям наказали не наближатися до вулкана, адже з кратера може витікати лава. Припинив роботу найближчий міжнародний аеропорт за 40 кілометрів від вогняної гори. Мерапі - найактивніший вулкан в Індонезії. 2010 внаслідок його виверження загинули триста людей.