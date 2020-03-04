В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос Кабинет министров Украины. Народные депутаты не будут голосовать отдельно за каждого нового руководителя в Кабинете министров. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, состоится пакетное голосование.

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"Каждый депутат Верховной Рады будет голосовать персонально. Это написано в Конституции. Правительство утверждается списком", - сообщил Корниенко.

Он также отметил, что внеочередное заседание парламента начнется в 16:00 без изменений в повестке дня.

"Повестка дня не может меняться", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.