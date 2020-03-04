В Киеве во время демонтажа бигбордов нашли мины/ Фото: "Киев оперативный"

В среду, 4 марта, в Киеве в районе Столичного шоссе люди, приехавшие демонтировать борды, обнаружили мины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС", - написал в соцсети Александр Смирнов.

Он также отметил, что большая часть демонтажников – участники АТО. "Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания", - добавил он.

Происхождение мин, а также то, как они оказались на Столичке – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла сына повешенным.