В Киеве возле Столичного шоссе обнаружили мины [ Редактировать ]
В Киеве во время демонтажа бигбордов нашли мины/ Фото: "Киев оперативный"
В среду, 4 марта, в Киеве в районе Столичного шоссе люди, приехавшие демонтировать борды, обнаружили мины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС", - написал в соцсети Александр Смирнов.
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Он также отметил, что большая часть демонтажников – участники АТО. "Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания", - добавил он.
Происхождение мин, а также то, как они оказались на Столичке – неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла сына повешенным.
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